Werkstraf geëist tegen schipper voor fataal mastongeluk Harlingen

Tegen de eigenaar van een zeilschip waarop in 2016 drie mensen omkwamen toen de mast afbrak, is een werkstraf van 200 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt de schipper van dood door schuld, omdat hij nalatig zou zijn geweest bij het onderhoud van de mast.

Het historische zeilschip Amicitia was afgehuurd door een Duitse familie toen de mast afbrak bij de haven van Harlingen. Drie mannen kregen de mast op zich en overleefden dat niet.

Uit onderzoek bleek dat de mast is afgebroken door houtrot. De 53-jarige eigenaar van de boot zei tijdens de rechtszaak dat hij geen aanleiding had voor zorgen. "Ik had dit niet kunnen bedenken."

Schroefjes los

Het OM zei dat hij wel had moeten en kunnen weten dat de mast rot was. Zo was er volgens het OM kleurverschil in de mast en zaten bepaalde schroefjes los.

