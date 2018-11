Volkszanger Mick Harren veroordeeld voor gewapende bedreiging

Volkszanger Mick Harren is veroordeeld voor het bedreigen van zijn ex-stiefzoon met een wapen en voor verboden wapenbezit. De 51-jarige Harren heeft een celstraf gekregen van 73 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk. Ook is hem een werkstraf opgelegd van 180 uur.

Harren liep in juli de zoon van zijn ex-vrouw tegen het lijf in een café in Purmerend. Het liep uit op een confrontatie, waarbij de zanger een nep- of een echt vuurwapen richtte op zijn ex-stiefzoon.

De 51-jarige zanger zei dat hij zich zo bedreigd voelde dat hij geen andere uitweg zag dan een wapen te trekken.

Een paar uur na de aanvaring leverde Harren een nepwapen in bij de politie. Volgens hem was dit het wapen waarmee hij had gedreigd.

Geen noodweer

De rechtbank vindt het niet van belang of het wapen echt of nep was. Wel heeft de rechtbank op basis van camerabeelden vastgesteld dat het wapen waarmee de zanger had gedreigd niet het wapen is dat hij bij de politie heeft ingeleverd. Maar het gebruikte wapen is nooit gevonden.

Er was volgens de rechtbank ook geen sprake van noodweer.

Omdat Harren al dertien dagen heeft vastgezeten, hoeft hij niet terug naar de cel. Van de rechter moet Harren zich wel laten blijven begeleiden door de reclassering en krijgt hij een proeftijd van drie jaar. Hij was al een keer veroordeeld wegens verboden wapenbezit.