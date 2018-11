Belgische voetbalscheidsrechter Vertenten voorwaardelijk vrij

De Belgische topscheidsrechter Bart Vertenten, die betrokken is bij het corruptieschandaal in het Belgische profvoetbal, is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij wordt nog wel als verdachte gezien, melden Belgische media. Het is niet duidelijk onder welke voorwaarden hij is vrijgelaten.

Vertenten zou een rol hebben gespeeld bij de beïnvloeding van het degradatieduel tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren. Hij zou zijn omgekocht om Mechelen in de eerste klasse te houden.

In het corruptieschandaal zijn 23 mensen opgepakt.

De voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic worden gezien als spilfiguren in de affaire. Bayat zou vooral bij transfers van spelers hebben gefraudeerd. Veljkovic zou samen met twee bestuursleden van KV Mechelen de uitslag van duels hebben beïnvloed. Bij die zaak zou dus ook scheidsrechter Vertenten betrokken zijn.