Symbolische uitvaart voor Khashoggi in Istanbul

De gedode Saudische journalist Jamal Khashoggi is in Istanbul herdacht bij een symbolische uitvaartdienst. In de Fatih-moskee waren vele honderden mensen aanwezig bij de plechtigheid na het vrijdagmiddaggebed.

Anderhalve maand nadat Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul werd gedood, is zijn lichaam nog altijd niet gevonden. De baar in de moskee, waarop zijn kist had moeten liggen, bleef daarom leeg. Ook was er een speciaal gebed voor het afwezige lichaam van de overledene.

Onder de aanwezigen waren vooral Turken. Ook waren er prominente Arabische oppositieleden, uit onder meer Syrië en Egypte. Een adviseur van de Turkse president Erdogan was een van de sprekers bij de herdenking.

Toespraak

Eén van de Turkse sprekers refereerde aan de laatste woorden van Khashoggi die in geluidsopnames zijn te horen. Khashoggi zou gezegd hebben dat hij stikte. "Ook Jemen stikt. Palestina stikt. De hele Arabische wereld stikt", zei de Turkse spreker.

Khashoggi is ook in Saudi-Arabië herdacht. In Medina en Mekka waren gebedsdiensten voor hem. En in Khashoggi's huis in Jeddah nam zijn familie condoleances in ontvangst.

Nadat Khashoggi tijdens een bezoek aan het consulaat op 2 oktober was verdwenen, zei Saudi-Arabië aanvankelijk dat hij levend het gebouw had verlaten. Pas na enkele weken erkende het land dat de journalist in het consulaat was gedood. Elf Saudische verdachten worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. Tegen vijf is in Saudi-Arabië de doodstraf geëist.