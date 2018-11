Mei Li Vos PvdA-lijsttrekker Eerste Kamer

Bij de Eerste Kamerverkiezingen wordt Mei Li Vos lijsttrekker van de PvdA. De leden verkozen haar boven Ruud Koole, Esther-Mirjam Sent en Jeroen Recourt, die in die volgorde tweede, derde en vierde werden.

Volgens Vos brengt de PvdA een "positief links alternatief voor het kille marktdenken". Ze benadrukt dat de PvdA in de Eerste Kamer tegen wetten zal stemmen die in strijd zijn met sociaaldemocratische idealen. De partij heeft nu 8 zetels in de senaat.

Partijvoorzitter Vedelaar noemt Vos een enthousiaste en uitgesproken lijsttrekker die het sociaaldemocratische geluid in de senaat goed kan vertolken.

Mei Li Vos is onder meer vicevoorzitter van vakbond AVV. Eerder was ze in twee verschillende periodes lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

De Eerste Kamer wordt volgend jaar door de leden van Provinciale Staten gekozen op 27 mei. De Statenverkiezingen zijn op 20 maart.