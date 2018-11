Meevaller voor May: pro-brexit-minister blijft op zijn post

Michael Gove, de laatste uitgesproken pro-brexit-minister in het Britse kabinet, blijft op zijn post. Er waren geruchten dat ook hij uit onvrede over de uittredingsdeal met Brussel zou opstappen, net als brexit-minister Raab gisteren deed.

Tegen de pers zei Gove dat hij het volste vertrouwen heeft in de manier waarop premier May de brexit gestalte geeft. Hij blijft minister van Milieu en wordt dus niet de vervanger van Raab.

"Het is van het grootste belang dat we ons richten op het sluiten van de juiste deal in de toekomst", zei hij. "En dat we op de thema's die voor het Britse volk belangrijk zijn een goed resultaat kunnen bereiken."

May afzetten

Intussen probeert het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg voldoende steun te verzamelen om premier May af te zetten als partijleider. Daarvoor moeten zeker 48 conservatieve parlementariërs een brief insturen met het verzoek tot zo'n vertrouwensstemming.

Bij de stemming kunnen alle conservatieve leden van het Britse Lagerhuis voor of tegen May stemmen. Als minimaal 158 van de 315 conservatieve parlementariërs tegen haar stemmen, moet zij vertrekken als partijleider en premier. Gebeurt dat niet, dan mag May in elk geval nog een jaar op haar post blijven.

Sommige parlementariërs zijn boos over de uittredingsdeal. Ze vinden dat het Verenigd Koninkrijk onder deze voorwaarden ook na vertrek uit de Europese Unie onder de Europese regels en wetten blijft vallen, terwijl de Britten daar dan niets meer over te zeggen hebben.