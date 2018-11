Kim Porter, ex-vriendin van rapper Diddy, overleden

Kim Porter, de ex-vriendin van rapper (P.) Diddy en de moeder van drie van zijn kinderen, is overleden. Ze is 47 jaar oud geworden. Porter werd gisteren levenloos gevonden in haar huis in Los Angeles.

De autoriteiten hebben nog niets gezegd over de doodsoorzaak. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ leed ze al enige tijd aan een longontsteking.

Knipperlichtrelatie

Sean 'Diddy' Combs en Porter hadden jarenlang een knipperlichtrelatie. Ze kregen voor het eerst iets in 1994, tot ze in 2007 voorgoed uit elkaar gingen. Samen hadden ze vier kinderen: drie kinderen met elkaar en een zoon van Porter die door Diddy werd geadopteerd.

Porter was niet alleen bekend als 'de vriendin van'. Als actrice kwam ze voor in de tv-serie Wicked, Wicked Games in 2006 en 2007. Ook had ze een rol in de film Mama I Want To Sing in 2011.

In de hiphopwereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Porter. Zo schrijft rapper 50 Cent dat Porter "geliefd was en ontzettend gemist zal worden". Ook Nicki Minaj reageert vol ongeloof. "Dit is hartverscheurend nieuws. Rust in vrede, koningin."

De woordvoerder van Diddy, die in het echt Sean Combs heet, heeft de media gevraagd om de privacy van beide families te respecteren.