Griffierechten voor lage vorderingen naar beneden

De griffierechten voor civiele zaken over relatief kleine bedragen gaan omlaag, die voor grote bedragen stijgen juist. Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil met deze aanpassingen tegemoetkomen aan de kritiek dat de huidige tarieven de toegang tot de rechter te veel zouden belemmeren. In 2011 zijn de griffierechten omhoog gegaan en sindsdien is er veel discussie over geweest, ook in de Tweede Kamer.

Onder meer het midden- en kleinbedrijf klaagt dat het voor vorderingen van iets meer dan 500 euro een griffierecht van 476 euro moet betalen. Daarom stappen ondernemers niet snel naar de rechter met onbetaalde rekeningen van net boven de 500 euro. Dekker wil het tarief voor bedrijven nu verlagen naar 300 euro. Particulieren betalen voor zo'n vordering voortaan een griffierecht van 200 in plaats van 226 euro.

Het mag de schatkist niks kosten

De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat een lager tarief voor bedrijven uiteindelijk ook ten goede komt aan particulieren. Als een particulier een zaak verliest, en de proceskosten moet vergoeden, is dat bedrag in dit soort gevallen lager dan vroeger.

Dekker benadrukt dat de aanpassingen de schatkist geen geld mogen kosten en dat daarom tegenover de verlaging van lage tarieven ook een verhoging van hogere moet staan. Voor een vordering voor een bedrag tussen 5000 en 12.500 euro moet een bedrijf nu 476 euro betalen; dat wordt 641 euro. Voor een particulier stijgt het bedrag van 226 naar 304 euro.

Het hoogste griffierecht (voor zaken over bedragen boven 100.000 euro) gaat voor bedrijven van bijna 4000 euro nu naar ruim 5300 euro in de toekomst.