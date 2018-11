Ruim duizend doden door vergissingsbombardementen Rotterdam in WOII

Compleet verhaal

Lennart van Oudheusden: "Het is het verhaal van officiƫle kant, aan de hand van Britse en Amerikaanse archiefstukken, maar ook het persoonlijke verhaal van mensen die het hebben meegemaakt. Zowel van de mensen die de bombardementen ondergingen als van de geallieerde bemanningen die de bombardementen moesten uitvoeren."

Baart en Van Oudheusden zijn ook tien dagen in Washington geweest voor onderzoek in de Amerikaanse archieven. "We zaten daar 's morgens al de op stoep als de deur openging en moesten er 's avonds uitgeschopt worden", vertelt Baart.

"We hebben daar dozen opengemaakt die in 1947 dichtgegaan zijn. Er zaten foto's in die nog nooit gepubliceerd zijn, van hoofdzakelijk het bombardement van 31 maart 1943. Je ziet de eerste bommen uit het luik van een bommenwerper vallen en op de laatste foto zie je de laatste bommenwerper wegvliegen boven Rotterdam, met alle paddenstoelen van de explosies boven Delfshaven." De foto's zijn door de Amerikaanse luchtmacht gemaakt.