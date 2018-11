Nieuwe dienstregeling NS: bijna alles hetzelfde en nieuwe sprinters

De NS heeft de nieuwe dienstregeling bekendgemaakt. Vanaf 9 december rijden er meer snelle treinen tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook gaan tussen Dordrecht en Breda buiten de spits minder intercity's rijden en er komen nieuwe sprinters.

In de dienstregeling zitten volgens de NS geen grote veranderingen. Voor 98 procent van de passagiers blijft de reis helemaal of bijna helemaal hetzelfde. De grootste verandering is op het traject Dordrecht-Breda, waar het aantal intercity's buiten de spits teruggaat van drie naar twee per uur.

Rond Gouda

Reizigers rond Gouda hoeven minder lang te wachten op een intercity naar Utrecht. Het blijven er acht per uur, maar die worden beter gespreid. Tussen Gouda en Den Haag komt er een nieuw station: Lansingerland-Zoetermeer, waar vier keer per uur in beide richtingen een sprinter stopt.

Vanaf 9 december gaat het aantal treinen op de HSL-lijn tussen Amsterdam en Rotterdam van vier naar vijf. Ook worden deze treinen langer, waardoor 20 procent meer reizigers over dit traject kunnen.

In de nieuwe dienstregeling gaan ook de eerste van 118 nieuwe sprinters rijden. De in Spanje gemaakte treinen hebben allemaal een wc en volgens NS-topman Roger van Boxtel zijn ze al uitgebreid getest.

"De eerste ervaringen zijn goed, maar de belangrijkste test is natuurlijk als ze elke dag met reizigers in de dienstregeling rijden. De uitbreiding van onze sprintervloot is enorm belangrijk voor grote groepen reizigers die korte afstanden reizen." De NS verwacht dat het meer dan een jaar duurt voordat alle nieuwe sprinters rijden.

Thalys naar Disneyland

Vanaf april verandert ook de dienstregeling van de Thalys-treinen naar Belgiƫ in Frankrijk. De rechtstreekse verbinding met Lille verdwijnt. Wel gaan er twee keer per dag directe treinen naar Disneyland Parijs rijden.

Volgens de NS is de Thalys naar Disneyland ook handig voor reizigers naar Zuid-Frankrijk. Via het pretpark kunnen ze makkelijker overstappen op treinen naar de rest van het land. Een overstap in Parijs, met een metrorit vanaf Gare du Nord naar een ander station, is dan niet meer nodig.