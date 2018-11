Aantal vermisten in Californië fors gestegen naar meer dan zeshonderd

Het aantal vermisten in de staat Californië is fors naar boven bijgesteld. Het zijn er nu zeker 630, terwijl eerder een getal van 297 werd genoemd. Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden die al aan 66 mensen het leven hebben gekost.

Volgens een sheriff is de sterke stijging van het aantal vermisten het gevolg van een achterstand in het registeren van het aantal meldingen.

De autoriteiten hebben de zoektocht naar slachtoffers van de brand, die het stadje Paradise voor een groot deel in de as legde, geïntensiveerd. De brand ontstond een week geleden en geldt als een van de dodelijkste branden in Amerika van deze eeuw.

De autoriteiten wijten het hoge aantal slachtoffers aan de snelheid waarmee de brand over het stadje raasde, aangewakkerd door de sterke wind. Bijna 12.000 huizen en andere gebouwen gingen in vlammen op. In de stad woonden 27.000 mensen.