Noord-Korea meldt test met 'ultramodern tactisch wapen'

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is publiekelijk aanwezig geweest bij de test van een nieuw "ultramodern, tactisch wapen", melden Noord-Koreaanse staatsmedia.

Het zou de eerste keer zijn sinds november vorig jaar dat Kim in het openbaar aanwezig was bij een wapentest.

Noord-Korea-kenners melden dat het land met het bericht mogelijk druk wil zetten op de onderhandelingen met Amerika en Zuid-Korea, de twee aartsrivalen waarmee het land dit jaar de diplomatieke banden nadrukkelijk aanhaalde.

"Dwangdiplomatie"

Begin deze maand dreigde Noord-Korea al zijn nucleaire arsenaal weer verder te gaan ontwikkelen als de Verenigde Staten de economische sancties tegen het land niet opheffen.

Deze week stelde een Amerikaanse denktank in een rapport dat Noord-Korea nog over dertien tot twintig raketbases beschikt, waar ballistische raketten kunnen worden geproduceerd.

"Dit is de dwangdiplomatie van Noord-Korea", stelt Shin Beomchul tegenover AP over de nieuwste wapentest. Hij is verbonden aan een Zuid-Koreaanse denktank over beleidsvraagstukken.

Gepassioneerde vreugde

Wat voor wapen precies is getest, meldt Noord-Korea niet. Kim zou bij de test gevoelens van "gepassioneerde vreugde" niet hebben kunnen onderdrukken.

Een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse regering wilde nog niet reageren op het bericht van de test, omdat er meer analyses nodig waren.

De Amerikaanse vicepresident Pence ging bij een top in Singapore niet specifiek in op de nieuwe test. Hij benadrukte wel dat er "grote vooruitgang" is geboekt in de relatie met het gesloten land in anderhalf jaar tijd, maar dat er nog veel te winnen is.