Opnieuw brand in boerderij Werkhoven

In een boerderij in Werkhoven (Utrecht) heeft vannacht voor de vierde keer in korte tijd een brand gewoed. Volgens de politie ging het om een kleine brand in een schuur naast een woning.

Agenten zijn ter plaatse en doen onderzoek naar de oorzaak en omstandigheden van het incident.

Bedreigingen

Zondag startte de politie een onderzoek nadat brand was uitgebroken in een stal op de boerderij. Daarbij kwamen ongeveer vijftig koeien om. Eind oktober brak er op hetzelfde terrein al twee keer brand uit.

Eigenaar Gert Snitselaar liet eerder bij RTV Utrecht weten meerdere keren te zijn bedreigd. Volgens Snitselaar hebben de bedreigingen te maken met zijn geaardheid: hij kwam een jaar geleden uit de kast.