Man vast voor dood viertal Enschede

Een 26-jarige man is vastgezet in het onderzoek naar de gewelddadige dood van vier mannen in een pand in Enschede. De man, die uit Enschede komt, werd opgepakt in de omgeving van Dordrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf.

De arrestatie was dinsdagavond, een paar uur na de vondst van het dode viertal. Er werd ook een tweede verdachte aangehouden, maar die is inmiddels vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

De vier werden dinsdagmiddag gevonden in een pand waar volgens RTV Oost een growshop was gevestigd. Ze bleken door geweld om het leven te zijn gekomen, waarschijnlijk met een vuurwapen.