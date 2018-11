Veel kinderen gewond bij frontale botsing twee bussen in Beieren

Bij een frontale botsing van twee bussen in de Duitse deelstaat Beieren zijn ongeveer 40 mensen gewond geraakt, onder wie vijf ernstig. Veel van de gewonden zijn schoolgaande kinderen, melden Duitse media.

De botsing was op een snelweg bij Ammerndorf, in de buurt van Neurenberg. Volgens de politie was de situatie vanwege de vele gewonden erg chaotisch.

De omroep Antenne Bayern meldt dat alle gewonden en inzittenden uit de bussen zijn gehaald. Ten minste vier passagiers zaten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De politie heeft in de buurt een opvangcentrum opgezet voor ouders en familieleden.

Het is niet duidelijk waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook de leeftijden van de kinderen zijn onbekend. De snelweg waar het ongeluk gebeurde, blijft tot vanavond gesloten.