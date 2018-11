Belastingdienst mag persoonsgegevens inzien van Museumkaarthouder

De stichting Museumkaart moet gegevens over het museumbezoek van één van haar kaarthouders aan de Belastingdienst overhandigen. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald.

Die oordeelt dat belastingheffing zwaarder weegt dan de privacy van de betreffende kaarthouder. De Belastingdienst wilde inzage in de gegevens van de kaarthouder om zo aan te tonen dat die in Nederland woont - en hier dus gewoon belasting moet betalen.

Maar de stichting Museumkaart weigerde. Het delen van de bezoekhistorie zou een inbreuk betekenen op de privacy van de kaarthouder. Ook zou inzage mensen afschrikken een Museumkaart aan te schaffen. Hierop stapte de Belastingdienst naar de rechter.

Opsporingsbevoegdheid

De Belastingdienst heeft een ruime opsporingsbevoegdheid om belastingontduiking tegen te gaan. De fiscus kan daarvoor inzage krijgen in tal van persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij derden. Dat kan variëren van gegevens van lease-auto's tot creditcards.

Steeds meer deskundigen zetten vraagtekens bij de ruimte die de fiscus neemt als het gaat om het verkrijgen van die gegevens, ook al is die bij wet vastgelegd. De Belastingdienst werd eerder berispt door de Hoge Raad omdat de dienst foto's bewaarde van verkeerscamera's. Die scannen kentekens en halen ze door een database met nummerborden van mensen die bijvoorbeeld nog boetes hebben openstaan.

Informatiehonger

De rechter boog zich vier jaar geleden over een soortgelijke zaak. Toen sleepte de Belastingdienst SMS parking voor de rechter omdat het ook geen inzage wilde van klantgegevens "Het verschil nu is dat de Belastingdienst inzage wil in de gegevens van een persoon, en niet van alle klanten. En daar lijkt de rechtbank met deze uitspraak in mee te gaan", zegt Vincent Burgers, fiscaal advocaat bij De Bont advocaten.

Hij vindt de uitspraak niet onverwacht. Wel denkt hij dat het vonnis "de honger van de Belastingdienst naar informatie" niet afremt.

Benadelen

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt in een reactie op het winnen van het kort geding dat iedereen in Nederland netjes belasting moet betalen. "Maar er zijn ook mensen die hun eerlijke deel niet willen betalen en hiermee anderen benadelen omdat die dan uiteindelijk meer moeten bijdragen."

Snel wijst erop dat als daar een goede aanleiding voor is, de Belastingdienst "soms heel gericht informatie opvraagt". Bijvoorbeeld door de gegevens van één persoon op te vragen bij verschillende instanties om aan te tonen dat iemand in Nederland woont en dus belasting moet betalen. De Belastingdienst houdt zich hierbij overigens wel altijd aan de wet, onderstreept Snel. "Extra duidelijkheid hierover door een uitspraak van de rechter is altijd welkom."

Vervolgstappen

De privacy van kaarthouders is en blijft een principezaak, zegt de uitgever van de Museumkaart in reactie op de uitspraak. Toch zal zij gevolg moeten geven aan de uitspraak van de rechter. Wel overweegt de stichting vervolgstappen.