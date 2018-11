Rijbewijs duurder, dan maar naar goedkoop België?

Dat is een stuk voordeliger voor de portemonnee, maar Huyskens wijst op de gevolgen. "Nederland staat steevast in de wereldwijde top qua verkeersveiligheid. België heeft al jarenlang schrikbarende cijfers, vooral onder jongeren, en staat veel lager dan wij."

Huyskens verwacht dat het invoeren van rijlessen op 16-jarige leeftijd ook een positieve impact op de verkeersveiligheid zal hebben. "In het buitenland is tientallen procenten verbetering te zien. Voor Nederland zijn er nog geen cijfers bekend, maar honderdduizenden jongeren hebben al gebruikgemaakt van de verlaging van de leeftijd. Daardoor doen ze eerder ervaring op waardoor de verkeersveiligheid toeneemt."

Naar België?

Mocht je nou denken, ik ga lekker goedkoop afrijden in België. Dat zit er waarschijnlijk niet in. Nederlanders mogen daar niet zomaar rijexamen doen, daarvoor moet bij je de zuiderburen ingeschreven staan. "Je rijdt af in het land waar je ingeschreven staat", zegt Huyskens. "Wel is het zo dat rijbewijzen in heel Europa geldig zijn."

Max Verstappen had wat dat betreft geluk. De Nederlander staat ingeschreven als inwoner van België en behaalde daarom in 2015 heel goedkoop zijn rijbewijs. Veel rijlessen had hij niet nodig en hij haalde zijn praktijkexamen in één keer.