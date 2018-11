Bulgaren krijgen tot 17 jaar voor roofmoord Zeeuw (65)

Drie Bulgaarse mannen hebben zeventien jaar celstraf gekregen voor de roofmoord op de 65-jarige Kees van Schaik uit Zeeland. Een Bulgaarse vrouw (22) kreeg twaalf jaar.

Het OM had vijftien jaar voor alle vier geëist. De straf viel bij de drie mannen hoger uit omdat ze extreem gewelddadig hadden gehandeld, schrijft Omroep Zeeland.

Maart 2017 vond een buurvrouw het lichaam van Van Schaik in zijn woning in Rilland. Het lichaam was vastgebonden en toonde tekenen van marteling. Op de zolder van het huis werd een wietkwekerij aangetroffen, waar net was geoogst.

Diefstal, overvallen, mishandeling

Drie mannen en één vrouw uit Bulgarije werden voor de roofmoord opgepakt. Alle vier de verdachten hebben in Nederland nog geen strafblad, maar in het buitenland wel. Ze zijn eerder onder meer veroordeeld voor diefstallen, overvallen en mishandelingen.

Van Schaik overleed aan de gevolgen van de mishandeling. Tijdens de inhoudelijke behandeling wezen de vier verdachten vooral naar elkaar als het om het geweld ging.