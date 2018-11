Vier mannen opgepakt om miljoenenfraude met btw bij metaalexport

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft gisteren vier mannen opgepakt die worden verdacht van een miljoenenfraude met de afdracht van btw bij de export van metaal. De fraude heeft de fiscus naar schatting 23 miljoen euro gekost.

In de omgeving van Amsterdam en Rotterdam zijn zes woningen en twee bedrijfspanden doorzocht, waarbij van alles in beslag is genomen: administratie, een platinabaar, zes auto's van onder meer Bentley, Ferrari en Porsche, een Bombardier-motor, dure merkkleding en -schoenen, schilderijen en prijzige horloges van onder meer Rolex en Patek Philippe. Ook is er 70.000 euro contant geld gevonden.

Nultarief

Het onderzoek richtte zich op drie metaalgroothandels. Justitie verdenkt die ervan dat ze metaal leveren aan buitenlandse bedrijven die btw moeten betalen, maar dat niet doen.

Bedrijven die weten of vermoeden dat ze zaken doen met buitenlandse ondernemers die geen btw afdragen, mogen bij export geen gebruik maken van het zogenoemde nultarief btw. Ze moeten btw in rekening brengen en afdragen.

Het nultarief geldt onder meer voor geƫxporteerde goederen, omdat die niet in Nederland worden verbruikt. Over die goederen moet wel btw worden betaald in het land waar ze terechtkomen en dat is hier dus niet gebeurd, is het vermoeden.

Kobaltdiefstal

Parallel aan het onderzoek van de FIOD is de Zeehavenpolitie bezig met de diefstal van een lading kobalt uit de haven van Rotterdam. Kobalt is een zeldzaam erts dat wordt gebruikt in de batterijen van elektrische auto's en tablets.

In deze zaak zijn twee van de woningen en een bedrijfspand doorzocht, waar de FIOD ook in de zaak van de btw-fraude is langs geweest. Ook rond de kobaltdiefstal zijn verschillende goederen in beslag genomen.