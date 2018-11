Hof: arrestaties Navalny waren politiek gemotiveerd

De reeks arrestaties van de Russische oppositieleider Navalny enkele jaren geleden waren politiek gemotiveerd. Dat oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in een hoger beroep.

President Poetin liet Navalny de laatste jaren met enige regelmaat oppakken. Het hof onderzocht zeven arrestaties tussen 2012 en 2014 en concludeerde dat twee daarvan bedoeld waren om de politieke diversiteit in het land te onderdrukken. Daarbij zijn verschillende mensenrechten geschonden, stellen de rechters.

Vorig jaar oordeelde het rechtsorgaan al dat de zeven arrestaties onrechtmatig waren en dat Rusland 63.000 euro aan compensatie moest betalen, maar toen ging het hof niet zover dat de arrestaties politiek gemotiveerd waren. Zowel Rusland als Navalny ging in hoger beroep bij de Grote Kamer van het hof. Dat is de enige beroepsmogelijkheid binnen het EHRM. De rechters bekrachtigden vandaag ook de schadevergoeding.

Navalny werd dinsdag in eerste instantie tegengehouden op het vliegveld van Moskou, omdat hij nog een openstaande boete zou hebben, maar mocht een dag later alsnog naar Straatsburg afreizen om bij de zitting aanwezig te zijn.

Na afloop noemde Navalny de uitspraak een voorbeeld van "authentieke rechtvaardigheid" en zei hij dat het een belangrijk signaal is voor mensen die in Rusland vanwege politiek activisme in de gevangenis belanden.

Veeg uit de pan zonder gevolgen

Correspondent David Jan Godfroid zegt dat de uitspraak een veeg uit de pan is voor Rusland, maar dat het vooral symbolisch is. "Het zal niet veel uitmaken, want een wet uit 2015 bepaalt dat Rusland oordelen van internationale rechters naast zich neer kan leggen als die in strijd worden geacht met het Russische belang."

Het hof buigt zich vaker over kwesties in Rusland. Vorig jaar ging het om 305 zaken, waarvan in 293 kwesties werd geoordeeld dat er sprake was van schending van mensenrechten. Op dit moment is Rusland nog lid van de Raad van Europa, maar het land wil zijn lidmaatschap opzeggen. "Daarmee wordt een gang naar het Europees Hof voor Russische burgers onmogelijk", zegt Godfroid.