May onder vuur in Lagerhuis, brexiteer overweegt motie van wantrouwen

De Britse premier May verdedigt in een rumoerig debat het met de EU gesloten concept-akkoord over het verlaten van de unie. Ze moet de komende weken een meerderheid achter zich zien te krijgen voor een stemming over het akkoord, maar het is zeer onzeker of dat lukt.

De premier staat onder zware druk. Vanochtend vertrok een aantal bewindslieden, onder wie brexit-minister Raab. In het parlement vroeg haar Conservatieve partijgenoot en de leider van de brexiteers, Rees-Mogg, zich af waarom hij geen motie van wantrouwen tegen May zou indienen, aangezien ze niet heeft gedaan wat ze eerder beloofde. Volgens hem is er niet voldaan aan het behouden van de integriteit van het Verenigd Koninkrijk en vallen de Britten straks nog steeds onder de wetten en regels van de EU.

Volgens de Britse krant The Telegraph zal Rees-Mogg de motie van wantrouwen inderdaad indienen. De eurosceptische parlementsleden komen volgens Sky later vanmiddag bijeen om te overleggen. De koers van de pond en de aandelen van Britse banken staan onder druk door de brexit-perikelen.

'Het ziet er niet goed uit'

Correspondent Tim de Wit zegt dat het er niet goed uitziet voor Theresa May. Volgens hem is het niet alleen afwachten of er meer ministers vertrekken, maar het valt in het debat ook op dat er heel weinig parlementsleden zijn die het akkoord steunen.

"Er lijkt op dit moment gewoon geen meerderheid voor deze deal te zijn", zegt De Wit. "Als Theresa May de komende dagen al weet te overleven, dan is de volgende horde de deal door het parlement te krijgen. Die horde heeft ze niet zomaar genomen. Brexit, je kunt niet anders zeggen, verkeert in hele chaotische tijden."

'Moeilijke keuzes'

May benadrukte aan het begin van de zitting dat het onderhandelaarsakkoord met de EU moeilijke keuzes voor iedereen betekent. Ze noemde het onderhandelaarsakkoord een concept dat moet zorgen voor een ordentelijk vertrek uit de unie. Het Verenigd Koninkrijk moet de EU eind maart verlaten.

Grootste pijnpunt is de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en de zogenoemde 'backstop', een vangnet voor als er geen overeenkomst bereikt kan worden over die grens. "Er is geen deal met de EU voor de brexit waarin de backstop niet staat", zei May. "Het is een verzekeringspolis."

May gaat ervan uit dat het vangnet niet gebruikt gaat worden en als het wél gebruikt wordt dat dat tijdelijk is. "We moeten de juiste keuzes maken, niet de makkelijke", zei May.

Stel nationaal belang voorop

Ze vroeg de parlementsleden om het nationaal belang voorop te stellen en het honderden pagina's tellende akkoord te steunen. "Als dat niet gebeurt, zijn we terug bij af." Volgens haar kan worden gekozen tussen een vertrek zonder akkoord, de unie helemaal niet verlaten of vertrekken met de beste deal die mogelijk is.

Volgens haar worden er nog steeds voorbereidingen getroffen voor een No Deal-brexit. Er zijn geen plannen voor een no brexit, want deze regering zal de wil van het volk uitvoeren, zei May. Een nieuw referendum over het EU-lidmaatschap of over het nu gesloten akkoord met de EU, wees ze opnieuw van de hand.

Corbyn: 'nee tegen akkoord'

Oppositieleider Corbyn van Labour had in het Lagerhuis geen goed woord over voor het "halfbakken akkoord". Hij sprak van een complete mislukking en een regering in chaos. Volgens hem zorgt het akkoord er helemaal niet voor dat het Verenigd Koninkrijk weer de controle krijgt over zijn financiën, wetgeving en grenzen.

"Dit is niet het akkoord dat het land is beloofd", zei Corbyn. Volgens hem moet de regering het conceptakkoord terugtrekken: "Het heeft niet de steun van het kabinet, het parlement of het land in zijn geheel."

DUP-parlementslid Dodds zegt dat het parlement nu of voor het hele Verenigd Koninkrijk gaat staan of kiest voor een akkoord wat van het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat maakt. May zegt dat de integriteit van het VK wordt gegarandeerd in het akkoord, maar volgens de DUP luistert ze niet.

SNP: waarom wel Malta, Cyprus, Eiland Man en Gibraltar?

De Schotse SNP-parlementariër Blackford zegt dat de deur van Downing Street nummer 10 "een draaideur" is geworden, waarmee hij verwijst naar alle vertrokken bewindslieden in de laatste tijd. Hij verweet May dat ze niet eens haar kabinet onder controle kan houden.

Blackford valt erover dat Schotland niet een keer wordt genoemd in het concept-akkoord. "Wel Malta, Cyprus, het eiland Man en Gibraltar, maar Schotland niet één keer." Hij sprak van een belediging en zei gepikeerd te zijn over het verschil in behandeling tussen Noord-Ierland en Schotland.

De Schotse parlementariër wil dat Schotland, net als Noord-Ierland, lid kan blijven van de douane-unie. Volgens hem moet May terug naar Brussel om artikel 50 uit te stellen (het vertrek uit de EU) en verder te onderhandelen.