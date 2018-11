'Opvallend slotwoord rechter kan rechtspraak dichter bij mensen brengen'

Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden gebeurt het niet zo vaak dat de rechter met een persoonlijke noot afsluit. "Maar wat rechters weleens doen, is een overweging ten overvloede geven", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan hebben ze de zaak eigenlijk al beslist, maar dan geven ze alsnog een overweging waarin ze zich uitspreken over elementen uit de zaak."

De rechter verklaarde de zaak gisteren niet-ontvankelijk. De eisers hadden geen spoedeisend karakter, omdat ze niet gesproken hadden met de gemeente Zaanstad. "Dat zou je nog kunnen repareren, en dan zijn ze vrijdag weer terug. Dat kan in een kort geding. En daarom zegt hij: nou, zelfs áls ik had gezegd dat de zaak wel ontvankelijk was, dan heeft het weinig zin om vrijdag terug te keren."

Rechter van vlees en bloed

Bijzonder hoogleraar rechtspraak Gert van Rijssen, die verbonden is aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer is bij het hof Arnhem-Leeuwarden, heeft begrip voor de actie van de rechter. "Je probeert je onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen, maar je mag natuurlijk wel laten zien, en dat vond ik in deze zaak heel aardig, dat ook een rechter van vlees en bloed is", zegt hij. "Het is geen orakel waar iets juridisch uitkomt, maar de rechter liet echt even zijn menselijke gezicht zien."

Van Rijssen zegt dat zo'n persoonlijke noot voor de rechtspraak ook goed kan zijn. "Strikt genomen is het juridisch niet nodig. Dit is net het stapje verder dat de rechter dichter bij de mensen brengt. Ik vind het niet zo verkeerd als een rechter zijn menselijke gezicht laat zien, zolang het maar niet te persoonlijk wordt."