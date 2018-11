Verkeer in Limburg ontregeld door gekantelde truck met suikerbieten

Op de A2 bij Echt is een truck met suikerbieten gekanteld. De weg vanuit Eindhoven richting Maastricht is helemaal dicht en het verkeer moet omrijden via Duitsland.

De vrachtwagen ligt op zijn kant op de weg naar het noorden; de lading is uitgestroomd over de snelweg naar het zuiden. Die kant op is inmiddels één rijstrook vrijgemaakt, zodat het verkeer daar langzaam langs kan.

Volgens Rijkswaterstaat houden de problemen van Maastricht richting Eindhoven tot in de middag aan. Het is nog niet duidelijk of de avondspits er last van gaat krijgen.

De weg ligt vol met suikerbieten: