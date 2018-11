Superaarde ontdekt die rond Ster van Barnard cirkelt

Astronomen hebben een planeet ontdekt op 6 lichtjaar afstand van de aarde. Hij draait daar rondjes rond de Ster van Barnard en heeft daarom de naam Ster van Barnard b gekregen. Dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

De planeet staat - in astronomische termen - net iets verder weg dan de planeet Proxima b, die in 2016 werd ontdekt en rond de ster Proxima Centauri draait. Met een afstand van iets meer dan 4 lichtjaar is dat de dichtstbijzijnde exoplaneet.

In tegenstelling tot Proxima b maakt de Ster van Barnard b geen deel uit van een meervoudig sterrensysteem, een groep sterren die door onderlinge zwaartekracht bij elkaar wordt gehouden. Hij wordt daarom geregistreerd als de dichtstbijzijnde exoplaneet die rond een enkelvoudige ster cirkelt.

Geen leven

De Ster van Barnard b heeft volgens onderzoek 3,2 keer zoveel massa als de aarde en kan daarmee tot de superaardes worden gerekend. Hij doet 233 dagen over een rondje rond zijn moederster.

Die moederster is een zogeheten rode dwerg, een kleine, koele ster die maar weinig licht geeft. Daardoor krijgt de planeet maar 2 procent van de hoeveelheid licht en energie die de aarde van de zon krijgt.

Hoewel de afstand van de exoplaneet tot zijn ster relatief klein is, is het er ijskoud. De onderzoekers vermoeden dat het er -170 graden kan zijn en dat de planeet niet geschikt is voor leven zoals wij dat kennen.

De ontdekking is het resultaat van twintig jaar werk. De doorbraak kwam toen metingen van verschillende instrumenten, die gekoppeld zijn aan telescopen over de hele wereld, samen werden gevoegd.