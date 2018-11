Schilderij met cataloguswaarde van 800 euro voor ruim half miljoen geveild

Een schilderij dat in de catalogus voor een bedrag tussen de 800 en 1600 euro stond, is bij een veiling in Rotterdam voor 570.000 euro onder de hamer gegaan.

"Waar gaat dit naartoe?", vroeg veilingmeester Arne Bonsaksen van veilinghuis Vendu zich gisteravond af toen het bedrag maar bleef oplopen.

Het gaat om het schilderij De aanbidding der herders, een werk uit de vroege zeventiende eeuw. "Waarschijnlijk dachten meerdere bieders dat het om een werk van Annibale Carracci ging," zegt Bonsaksen tegen RTV Rijnmond. "Die zijn tegen elkaar op gaan bieden met een opbrengst van meer dan een half miljoen euro als resultaat."

Annibale Carracci was een Italiaanse kunstschilder die leefde tussen 1560 en 1609. Sommige van zijn werken worden voor miljoenen euro's geveild.

Echt of niet?

Het is niet duidelijk of De aanbidding der herders een echte Carracci is, want het doek is niet gesigneerd. "Wij hebben het werk laten bekijken door onze kunstkenner", zegt Bonsaksen. "Die heeft het ook laten onderzoeken door een expert op het gebied van Italiaanse kunst. Het zou kunnen dat het een werk van Annibale Carracci is."

Hoe dan ook kijkt de veilingmeester terug op een spannende avond. "Ik vind het mooi als we iets voor een goed bedrag kunnen verkopen, maar ik dacht ook: wat verkopen we hier?"

Wie het kunstwerk uiteindelijk op de kop heeft getikt, is niet bekendgemaakt.