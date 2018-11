Prins Charles is nu 70 jaar, maar nog steeds geen koning

Prins Charles is lang niet zo populair als prins William en prins Harry, maar toch wint hij aan populariteit. "Hij wordt steeds meer gezien door de Britten als iemand die echt wel hun nieuwe koning kan zijn", zegt De Kunder. "Hij was nooit zo populair toen hij al in de jaren 70 zich uitsprak over klimaatverandering. Nu lijkt het erop dat iedereen toch ziet dat hij wel gelijk heeft gehad. Daar wint hij heel veel mee."

De Britse journalist Jonathan Dimbleby, biograaf van de prins, sluit zich bij die woorden aan. "Op zijn 21ste waarschuwde prins Charles al voor vissterfte en voor plastic in zee├źn. Hij maakte zich toen al zorgen over het milieu. Mensen zien nu in hoe wat hij bedoelde toen hij een jongeman was", zei hij in gesprek met correspondent Tim de Wit.

Volgens hem is het ook niet waarschijnlijk dat prins Charles overgeslagen wordt als koning. "Grondwettelijk moet hij wachten voor de 'echte baan', maar hij heeft van zijn leven een echte baan gemaakt. Hij had de wereld over kunnen reizen om alleen maar leuke dingen te gaan doen. Die keuze had hij, maar hij koos anders. Tegen zijn vrienden zei hij altijd: ik moet het verschil maken."

'Zoals de Queen het doet'

In een onlangs verschenen BBC-documentaire ging de prins in op zijn toekomstige baan. "Daarin zei hij: ik ga me niet bemoeien met allerlei zaken", zegt De Kunder. "Hij zal zijn mening niet publiekelijk de wereld in strooien". Wel zal Charles volgens haar zijn mening aan zijn ministers laten blijken. "Dus zoals de koningin het nu ook doet."