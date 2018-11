'Afspraken douane-unie zijn mooi, maar nu niet rustig achterover leunen'

Wel wijst Quaedvlieg erop dat May nu allereerst de zware hobbel moet nemen om het plan door haar eigen kabinet te loodsen. "Ondernemers moeten er nog altijd rekening mee houden dat het spaak loopt. Ons advies blijft dan ook: hope for the best, prepare for the worst."

Zelfs als het Britse kabinet akkoord gaat, kan het nog misgaan. Zo moeten ook de Europese lidstaten en het Britse parlement nog instemmen met de brexit-voorstellen. Die zijn nu nog niet openbaar.

Volg alle ontwikkelingen rond het brexit-akkoord in ons liveblog.

Ook bij de Rotterdamse haven wordt gewaarschuwd dat ondernemers nu niet rustig achterover kunnen leunen: "Wij bereiden ons voor op een toekomst waarin het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de douane-unie. Er komen hoe dan ook formaliteiten bij waar niemand van kan overzien hoe streng die zijn, maar waar bedrijven wel rekening mee moeten gaan houden", zegt Leon Willems, financieel woordvoerder bij het havenbedrijf.

Aparte unie

In 1968 maakten de oorspronkelijke zes lidstaten van de EEG, de voorloper van de Europese Unie, in de douane-unie afspraken over vrij verkeer van goederen. Het Verenigd Koninkrijk, dat zich pas in 1973 aansloot bij de EEG, maakt sinds 1977 deel uit van de unie.

Het is mogelijk dat de Europese Unie op termijn in een aparte douane-unie tot afspraken komt met het Verenigd Koninkrijk. De EU heeft dergelijke afspraken ook met andere aangrenzende landen als Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

De douane-unie staat helemaal los van het Verdrag van Schengen, dat sinds midden jaren 80 het vrije verkeer van personen tussen de Schengenlanden regelt. Het Verenigd Koninkrijk maakt daar nu al geen deel van uit.