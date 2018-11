OM: agenten mochten schieten op stekende Syriër

De agenten die in mei in Den Haag de Syriër neerschoten die even daarvoor voorbijgangers had aangevallen, hebben rechtmatig gehandeld. Hun optreden was in lijn met de ambtsinstructies, zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

De aanhouding van Malek F., op 5 mei bij station Hollands Spoor, was groot nieuws. Even daarvoor had hij drie voorbijgangers neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. Bij een van hen had F. bijna de halsslagader doorgesneden.

De agenten die erop afgestuurd werden, hadden reden om te vrezen voor hun leven, stelt het OM. Ook de levens van anderen en de verdachte zelf liepen gevaar. In die situatie was het gebruik van het vuurwapen geoorloofd. Twee agenten schoten uiteindelijk vrijwel gelijktijdig richting de benen van F. Toen ging hij neer maar hield het mes vast en "maakte aanstalten om weer op te staan of zichzelf iets aan te doen". Daarop is opnieuw geschoten, weer in het been.

Terroristisch motief

Of de rechtbank er ook zo over denkt, moet in het voorjaar blijken. Dan staat Malek F. terecht. Het OM zei in oktober dat het er steeds meer van overtuigd was dat hij een terroristische motief had.

De advocaat van F. bestrijdt dat. F. zou met psychische problemen kampen sinds zijn vader bij een poging naar Europa te reizen verdronk.