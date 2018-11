Patiëntenorganisaties Flevoland voelen zich te weinig gehoord

De Flevolandse Patiëntenfederatie en kleinere lokale patiëntenverenigingen in Flevoland willen nauwer betrokken worden bij plannen over de ziekenhuiszorg in hun regio. "We vinden het belang van de patiënten tot nu toe te weinig gehoord is", zegt Martine Visser, voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie.

De gesprekken over 'hoe nu verder?' met de failliete IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland naderen een dezer dagen een uitkomst, maar het is nog onduidelijk wanneer dat precies zal zijn. Inmiddels is alleen het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk nog overgebleven als mogelijke overnamekandidaat. De curatoren zijn dus met dat ziekenhuis in gesprek over de haalbaarheid en de invulling van de plannen.

De regionale cliënten- en patiëntenorganisaties zouden daar graag actiever bij betrokken worden. Ze bespraken vanochtend op een door henzelf georganiseerde bijeenkomst in Lelystad wat op dit moment hun belangrijkste zorgen en wensen zijn voor de ziekenhuiszorg in Lelystad en omgeving.

Krachten bundelen

"We pleiten ervoor het ziekenhuis in Lelystad open te laten, bij voorkeur ook met spoedeisende hulp en verloskunde, maar vooral ook voor de voorzieningen voor basiszorg", zegt Visser. Hoewel de wensen en zorgen al eerder onder de aandacht zijn gebracht, vinden de organisaties het belangrijk de krachten te bundelen, om ze beter voor het voetlicht te krijgen. Ze werken aan een gezamenlijke brief aan alle betrokken partijen en de politiek.