Gecrashte helikopter Leicester werd onbestuurbaar

De helikopter die eind vorige maand na een wedstrijd van Leicester City neerstortte, reageerde niet meer goed op handelingen van de piloot. Dat blijkt uit eerste onderzoeken naar de oorzaak van de crash.

Volgens het onderzoeksteam ging de helikopter naar rechts, terwijl de piloot naar links stuurde.

Bij het opstijgen leek er nog niets aan de hand. De eerste veertig seconden na het vertrek vanaf de middenstip in het stadion verliepen ogenschijnlijk normaal. Op een hoogte van zo'n 120 meter begon het toestel rond te tollen en stortte het net buiten het stadion neer.

De eigenaar van de club, de Thaise miljardair Vichai Srivaddhanaprabha, en vier anderen kwamen bij het ongeluk om het leven.

Inmiddels is er ook een veiligheidswaarschuwing naar buiten gebracht. Alle soortgelijke helikopters moeten worden onderzocht. Daarbij moet vooral worden gekeken naar eventuele problemen in het systeem dat gekoppeld is aan de rotor aan de staart.