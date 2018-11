De Israëlische minister van Defensie Lieberman stapt op. Hij is het niet eens met het regeringsbeleid ten aanzien van Hamas. Hij vindt de aanpak te soft, liet hij weten op een persconferentie.

Gisteren was het Israëlische kernkabinet urenlang onder leiding van Netanyahu bijeen, nadat er al een paar dagen hevige beschietingen waren over en weer. De gewelddadigheden waren de hevigste sinds de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014.

De premier maakte na afloop van het overleg bekend dat het leger opdracht had gekregen de Palestijnse raketbeschietingen op gepaste wijze te beantwoorden.

In de praktijk betekende het echter dat de wapens van Hamas en Israël nu zwijgen. Hamas en andere Palestijnse groeperingen zeiden een staakt-het-vuren in acht te nemen als ook Israël zou ophouden met aanvallen.

Coalitie Netanyahu verzwakt

Lieberman vindt dat Israël met dit staakt-het-vuren is gezwicht voor terreur. "Dit gaat ten koste van onze veiligheid op de lange termijn." Volgens hem was de Israëlische reactie op de raketten die vanuit Gaza werden afgevuurd niet genoeg.

Avigdor Lieberman is de partijleider van de ultra-nationalistische partij Yisrael Beiteinu. Zijn partij trad in 2016 toe tot de coalitieregering van premier Netanyahu.

Het opstappen van Lieberman heeft ook tot gevolg dat zijn partij uit de coalitie stapt. Dat verzwakt de positie van premier Netanyahu. Zonder de vijf zetels van Yisrael Beiteinu leunt de coalitie op de kleinst mogelijk meerderheid in het Israëlische parlement, de Knesset.

Verkiezingen?

"In theorie kan de regering doorgaan", zegt correspondent Arlene Gelderblom. "Maar de kans is groot dat er vervroegde verkiezingen komen." De volgende reguliere parlementsverkiezingen zouden in november volgend jaar zijn. Het kan dan ook een strategische zet van Lieberman zijn om nu op te stappen "Hij heeft nu laten zien dat hij de man is voor een hardere aanpak in Gaza."

Voorlopig neemt premier Netanyahu zelf de defensie-portefeuille over.