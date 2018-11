PvdA-Statenlid stapt op na omstreden tweet over PVV

"Na een opmerking op sociale media vond René dat hij niet meer geloofwaardig kan opereren als Statenlid", zegt fractievoorzitter Gert Engelkes.

"Dat respecteren wij als fractie. We danken René voor zijn goede werk, voor onze provincie. René is de afgelopen jaren van grote waarde geweest met name op het gebied van natuur en cultuur."

Fractievoorzitter Ton van Kesteren van de PVV in de Provinciale Staten noemt Van der Goot "een PvdA-politicus zonder enig historisch besef, die denkt zich dit te kunnen veroorloven".

Een twitteraar die zichzelf Patriotov noemt, heeft aangifte gedaan tegen Van der Goot.