OM wil 7,4 miljoen van veroordeelde witwasser

Het Openbaar Ministerie wil dat de veroordeelde witwasser Danny K. bijna 7,4 miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens het OM heeft K. op criminele wijze miljoenen verdiend en gaf hij enorme bedragen uit, terwijl hij nauwelijks legale inkomsten had.

De 49-jarige K. was de hoofdverdachte in het zogenoemde Andes-proces uit 2015, waarin ook Willem Holleeder veroordeeld werd.

K. werd uiteindelijk door het hof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar wegens witwassen en leiding geven aan een criminele organisatie die zich bezighield met witwassen, afpersing, bedreigingen en zware mishandeling. Eerder werd hij al veroordeeld voor diefstallen, bedreigingen en een overval op een geldwagen (voor in totaal 17,5 jaar gevangenisstraf).

Auto's, prostituees

De politie kwam er bij het Andes-onderzoek achter dat K. buitensporig veel geld uitgaf. Zo besteedde hij veel aan vakanties, de inrichting van twee gehuurde appartementen, (gepantserde) auto's, prostituees, exclusieve merkkleding en horloges.

K. probeerde volgens justitie zijn geld zorgvuldig buiten het zicht van justitie te houden. Zo had hij geen bankrekening in Nederland en liet hij volgens justitie zijn geld bewaren door bekenden, vrienden en (ex-)vriendinnen. Zijn laatst bekende inkomen bij de Belastingdienst dateert uit 2003; dat was een bedrag van 1600 euro. Het is niet bekend met welk baantje hij dat geld had verdiend.

Justitie heeft nu al zijn uitgaven opgeteld, daar de legale 1600 euro van afgetrokken en komt dan uit op een bedrag van 7.364.975,51 euro dat hij wederrechtelijk heeft verkregen en zou moeten terugbetalen.