Russische oppositieleider Navalny mag Rusland alsnog verlaten

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny mag Rusland verlaten en kan naar Straatsburg reizen. Daar doet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens morgenochtend uitspraak in een zaak die Navalny heeft aangespannen tegen Rusland. Volgens de dissident heeft Rusland hem onwettig van zijn vrijheid beroofd door hem tussen 2012 en 2014 herhaaldelijk op te pakken en vast te zetten.

Gisteren probeerde Navalny Rusland al te verlaten, maar grenswachten hielden hem tegen toen hij in Moskou op het vliegtuig naar Frankfurt wilde stappen. Die zouden hem hebben verteld dat dat in verband met een openstaande boete bij de rechtbank was.

Navalny is internationaal een van de bekendste critici van de Russische president Poetin. Hij denkt zelf dat de boete hem alleen is opgelegd om te voorkomen dat hij op het vliegtuig zou stappen. Zijn omgeving vermoedt dat het Kremlin wil voorkomen dat Navalny in het westen een belangrijk podium krijgt voor zijn boodschap.

Langs paspoortcontrole

De gerechtsdeurwaarder reageerde gistermiddag niet op vragen van internationale media, maar meldt nu dat Navalny zijn boete heeft betaald en dat het uitreisverbod is opgeheven.

Op Instagram heeft Navalny rond 8 uur vanochtend een foto geplaatst waarop te zien is dat hij langs de paspoortcontrole gaat. Hij schrijft daarbij dat hij ditmaal zonder problemen het land mocht verlaten. Of hij inmiddels onderweg is naar Straatsburg, is niet bekend.