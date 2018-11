Economische groei Nederland valt terug, krimp in Duitsland

De economische groei zwakt af. Het afgelopen kwartaal groeide de Nederlandse economie met 0,2 procent vergeleken met het kwartaal ervoor. Dat is de kleinste groei in ruim twee jaar, meldt het CBS.

Een kwartaal eerder was er nog een groei van 0,8 procent.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, was er afgelopen kwartaal zelfs een krimp van de economie van 0,2 procent. Dat is sinds begin 2015 niet meer voorgekomen.

Wereldhandel

De belangrijkste reden voor de teruglopende groei lijkt de export. Door internationale spanningen staat de wereldhandel onder druk. De export van goederen en diensten groeide weliswaar nog met 2 procent, maar in het verleden was die groei aanzienlijk groter.

"Ook elders in Europa zien we dat de groei tegenviel", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Aan de andere kant, we hebben een lange periode van economische groei achter de rug, dus het is niet zo gek dat het even wat minder groeit."

Ook de groei in investeringen zwakt af. "Dat komt met name door de investeringen in de bouw", aldus Van Mulligen. "De bouw heeft een inhaalslag gemaakt na de crisis. Er is veel bijgebouwd. Op een gegeven moment kun je dat tempo niet meer bijhouden en zit je weer op een normaler tempo."

De werkgelegenheid verbetert echter nog altijd. Het aantal banen nam toe, het aantal vacatures bereikte met 262.000 opnieuw recordhoogte en de werkloosheid daalde licht naar 348.000. Het is voor sommige werkgevers moeilijk om het juiste personeel te vinden, al is de krapte volgens het CBS nog niet zo erg als tien jaar geleden.

Schonere auto's, WK-debacle

De krimp van de Duitse economie is vooral te wijten aan de dalende export. Vanwege nieuwe strengere emissie-eisen zijn er afgelopen zomer minder Duitse auto's uitgevoerd; veel fabrikanten worstelen met de nieuwe normen. De Duitse auto-industrie heeft een omzet van honderden miljarden euro's, waardoor tegenslagen daar snel merkbaar zijn.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski kan ook het afgelopen WK ervoor geleid hebben dat er minder vertrouwen is onder Duitse consumenten. Duitsland werd toen al in de groepsfase uitgeschakeld na verlies tegen Zuid-Korea.

"De prestaties van het nationaal voetbalteam durven we niet te voorspellen, maar de auto-industrie zou de komende maanden kunnen herstellen", zegt Brzeski.

Volgens hem zijn de slechte cijfers van Duitsland een wake-up call, zeker nadat bondskanselier Merkel haar vertrek heeft aangekondigd. "De reputatie van Duitsland als sterke man (of vrouw) van Europa loopt krassen op. De tegenvallende cijfers van vandaag laten zien dat politieke stabiliteit en sterke groei zeker geen vast gegeven zijn."