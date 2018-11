Identiteit dode mannen Enschede nog onbekend, onderzoek gaat door

In het pand in de Van Leeuwenhoekstraat zat een growshop, meldt RTV Oost. Een growshop verkoopt apparatuur en grondstoffen voor het kweken van hennep.

Eerdere politie-inval

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat op het adres een handelsonderneming in 'tuinartikelen' gevestigd is. Het bedrijf werd in mei van dit jaar in het KvK-register ingeschreven. Een maand later was er een politie-inval, waarbij twintig kilo gedroogde hennep in beslag werd genomen.

Een paar straten verderop in Enschede bewaakt de politie een huis. Dat heeft vrijwel zeker met de zaak van de dode mannen te maken. De achternaam en voorletter van de bewoner komt overeen met die van de bestuurder van de handelsonderneming.