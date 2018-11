Diamant 'Pink Legacy' geveild voor 44 miljoen euro

De veiling van een grote roze diamant met de naam Pink Legacy heeft in de Zwitserse stad Genève een bedrag van ruim 50 miljoen dollar (ruim 44 miljoen euro) opgebracht.

De roze steen van iets minder dan 19 karaat is gekocht door het Amerikaanse luxemerk Harry Winston. Veilinghuis Christie's had vooraf rekening gehouden met een opbrengst tussen de 27 en 44 miljoen euro.

De steen was ooit in bezit van de bankiersfamilie Oppenheimer. Het juweel werd 100 jaar geleden gevonden in een mijn in Zuid-Afrika. Kenners roemen vooral het gewicht en de uniforme kleur van de roze diamant.

Volgens Christie's was de prijs per karaat voor een roze diamant nog nooit zo hoog. De duurste roze diamant die ooit werd geveild is nog altijd de Pink Star, die in 2013 voor ruim 83 miljoen dollar van eigenaar wisselde.