Kabinet maakt aanpak mensenhandel bekend, 'plan mist visie'

Het kabinet heeft zijn plannen bekendgemaakt voor de aanpak van mensenhandel in Nederland. Daarin staat onder meer dat Nederlandse politieagenten mensenhandel al in 'bronlanden' moeten tegengaan en dat de prostitutiebranche verder wordt gereguleerd.

Het plan Samen tegen mensenhandel is door staatssecretaris Harbers van Asielzaken aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is kritisch: het ontbreekt in de plannen aan visie, stelt het Centrum.

Het kabinet gaat 12 miljoen euro extra investeren in de opvang van en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. Naast de 2 miljoen euro die eerder jaarlijks aan politie en justitie beschikbaar zijn gesteld, werd in het regeerakkoord vastgelegd dat nog eens 2 miljoen euro wordt gestoken in de opvang van slachtoffers van mensenhandel.