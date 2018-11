'Italië niet onder de indruk van dreigende EU-sancties'

Rome heeft tot middernacht de tijd om een nieuwe versie van zijn begroting in te leveren bij de Europese Commissie. De Italiaanse regering lijkt weinig concessies te willen doen aan de eerdere versie die door de Europese Commissie werd afgekeurd.

"Er zullen wat kleine aanpassingen zijn, maar die doen er niet toe", zegt correspondent Mustafa Marghadi. "De grote lijnen, die voor Europa belangrijk zijn, veranderen niet."

Hoge boete

Het was een historische beslissing, afgelopen oktober. Niet eerder keurde de Europese Commissie de begroting van een lidstaat af. In die begroting is een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) een feit en dat is hoger dan eerder is afgesproken. Daarnaast doet Italië te weinig om de enorme staatsschuld terug te dringen, vindt de Commissie.

Komt Italië niet met een aanvaardbaar plan, dan zet de Europese Commissie waarschijnlijk een strafprocedure in gang waarin hoge boetes kunnen worden opgelegd aan Italië. Die boetes kunnen oplopen tot zo'n 3,5 miljard euro. "Dat risico durven ze wel te nemen," denkt Marghadi, "maar verder maken ze zich niet druk om wat Europa wil."