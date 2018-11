Oud-premier Macedonië vraagt asiel aan in Hongarije om celstraf te ontlopen

Oud-premier van Macedonië Nikola Gruevski heeft politiek asiel aangevraagd in Hongarije. Gruevski is in zijn land veroordeeld voor corruptie en hoopt op deze manier zijn straf te ontlopen.

De Macedonische sociaaldemocratische regeringspartij spreekt van een "schandelijke" en "laffe" vlucht. Gruevski's paspoort werd ingenomen door de autoriteiten, maar hij wist desondanks zijn land te ontvluchten.

Gruevski moest zich vorige week melden bij de gevangenis in Skopje om een celstraf van twee jaar uit te zitten, maar kwam daar niet opdagen. De politie was sindsdien op zoek naar de 48-jarige oud-premier en vaardigde gisteren een arrestatiebevel uit.

580.000 euro

Gruevski werd zes maanden geleden veroordeeld vanwege fraude rond de aankoop van een limousine ter waarde van 580.000 euro in 2012, die hij voor privégebruik wilde inzetten. Vorige maand werd die straf in hoger beroep bevestigd.

Gruevski is ook aangeklaagd voor verkiezingsfraude en verschillende vormen van machtsmisbruik gedurende zijn premierschap. Daarvoor kan hij in totaal 27 jaar cel krijgen.

Vandaag liet Gruevski op Facebook weten dat hij naar Hongarije is gevlucht en daar politiek asiel heeft aangevraagd. Hij zou "ontelbare" keren met de dood zijn bedreigd. Gruevski was tussen 2006 en 2016 premier van Macedonië. Hij moest opstappen toen bekend werd dat hij opdracht had gegeven tot het afluisteren van duizenden mensen, onder wie journalisten en oppositieleden.

De nationalistische Gruevski had in zijn tijd als premier goede contacten met zijn Hongaarse collega Orbán. Het Hongaarse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen uitspraken te doen over lopende asielaanvragen.