Studievoorschot gaat niet officieel 'studielening' heten

Harry van der Molen @harryvdmolen

Voorstel van @FrankFutselaar en mij om het woord ‘studievoorschot’ in de ban te doen kreeg vanmiddag in de Kamer voor de derde keer evenveel voor- als tegenstemmers (73-73). En is daarmee verworpen. Bij zowel de voor- als tegenstanders ontbraken twee leden. Zeldzaamheid dit.