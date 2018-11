'Roken op meer plaatsen verboden, minder alcohol op sportclubs'

Roken op het werk en in de openbare ruimte wordt aan banden gelegd, sigaretten worden veel duurder en extreme prijsacties met bier en wijn in de supermarkten gaan verdwijnen. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord waaraan nu de laatste hand wordt gelegd.

RTL Nieuws en het AD melden details uit een conceptakkoord tussen het kabinet, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Die voorstellen gaan het naar alle waarschijnlijkheid wel halen, zo melden bronnen aan de NOS.

Helemaal verboden

Roken bij scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs, in speeltuinen en bij kinderboerderijen wordt helemaal verboden, meldtRTL Nieuws. Rookruimtes bij bedrijven verdwijnen en sigaretten gaan tien euro per pakje kosten.

Op de lange termijn, in 2040, mag er alleen nog bij bepaalde gelegenheden drank worden geschonken. Drank is taboe als er kinderen en jongeren aan het sporten zijn.

Het AD meldt verder dat frisdrankproducenten dertig procent minder suiker gaan gebruiken, geleidelijk doorgevoerd tot 2025. Het plan van staatssecretaris Blokhuis om suikervrije frisdranken en bronwater goedkoper te maken gaat niet door, zegt het AD.

Nog niet helemaal klaar

Volgens het AD is het juist nog onzeker of sigaretten tien euro gaan kosten. De partijen die om tafel zitten voor het Nationaal Preventieakkoord zijn dan ook nog niet helemaal klaar met de onderhandelingen. De afgelopen maanden lekten af en toe voorstellen uit die op tafel lagen, en die later toch werden gewijzigd.

Een groot deel van de voorgestelde maatregelen worden vrijwillig genomen door sportclubs, producenten en maatschappelijke organisaties zelf. Dit worden dus geen door de overheid opgelegde eisen of wetten.

Staatssecretaris Blokhuis, die namens het kabinet al maanden met alle partijen om tafel zit, hoopt eind deze maand het akkoord te presenteren. Het bestaat uit maatregelen tegen roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht.