'Amerikaanse minister Nielsen volgende die door Trump wordt ontslagen'

Kort na de tussentijdse verkiezingen in de VS heeft president Trump besloten om opnieuw een wijziging aan te brengen in zijn team. Hij wil minister Kirstjen Nielsen van Binnenlandse Veiligheid vervangen, melden verschillende Amerikaanse media.

Het is de tweede grote personeelswijziging in een week. Direct na de 'midterms', de tussentijdse verkiezingen, kon minister Jeff Sessions van Justitie zijn biezen pakken.

Wanneer Nielsen moet vertrekken, zou Trump nog niet besloten hebben. Er wordt gespeculeerd dat ook stafchef John Kelly weg moet of zelf opstapt als Nielsen gaat. Trump zou volgens The Wall Street Journal in dat geval Kelly's baan waarschijnlijk aan Nick Ayers geven, de huidige stafchef van vicepresident Pence.

Bezoek met Nielsen geannuleerd

Trump annuleerde deze week een bezoek met Nielsen aan Texas, waar ze de Amerikaanse militairen bij de grens tussen de VS en Mexico wilden bezoeken, meldt The Washington Post. Trump zou al maanden ontevreden zijn over de manier waarop Nielsen zijn immigratiebeleid uitvoert.

Dat zerotolerancebeleid leidt tot veel ophef, zeker nadat geluidsopnamen naar buiten waren gekomen van huilende kinderen die van hun ouders waren gescheiden. Nielsen zei toen dat ze het fragment niet had gehoord, maar dat kinderen altijd humaan behandeld worden.

De dienst die nu nog door Nielsen wordt geleid, heeft 240.000 medewerkers en een budget van 60 miljard dollar. Trump heeft zich nog niet in het openbaar uitgelaten over het ontslag van Nielsen.