Air France-passagiers vast in ijskoud Siberië na mislukte reddingspoging

De gestrande passagiers kunnen geen andere vlucht boeken, omdat hun paspoorten door de Russische douane in beslag zijn genomen. Russische autoriteiten staan ook niet toe dat Air France via een andere maatschappij een vervangende vlucht regelt voor de passagiers.

"We zijn vies en we stinken", schrijft een van de reizigers op Twitter. "We zitten hier inmiddels 30 uur vast zonder koffer of paspoort. Air France, waar zijn jullie?"