Europese Commissie komt met plan voor 'no deal'-brexit

De Europese Commissie heeft een plan neergelegd voor het geval het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie het niet eens worden over de brexit. Een akkoord heeft echter nog altijd de voorkeur, benadrukte vicevoorzitter Timmermans in Straatsburg.

In het plan stelt de commissie onder meer voor dat Britten geen visum nodig hebben om de EU na de scheiding voor een periode van maximaal negentig dagen te bezoeken. "Dit voorstel is volledig op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk ook visumvrij reizen voor alle EU-lidstaten toestaat."

In het document staat dat, mocht er geen akkoord komen, de maatregel per 30 maart volgend jaar zal ingaan. Als we er wel een deal komt, gaan de maatregelen in vanaf het einde van de transitieperiode, die is vastgesteld op 31 december 2020. Bij wet is vastgesteld dat de brexit op 29 maart 2019 een feit is.

Het voorstel van de commissie moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten.

'Binnen handbereik'

De Britse premier May heeft haar kabinet gezegd dat er "een klein aantal" punten is dat nog moet worden opgelost. Haar woordvoerder zei dat het bereiken van een overeenkomst eind deze week "bijna binnen handbereik" is. De Britten willen zo snel mogelijk een akkoord, zodat het Britse parlement het nog kan goedkeuren.

EU-diplomaten zeiden deze week nog weinig hoop te hebben op een snelle deal. Een van de belangrijkste twistpunten is nog altijd de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De Britten willen de grens open houden, de EU wil controle hebben over zijn buitengrens.

'Historische fout'

Commissievoorzitter Juncker noemde de brexit vandaag een "tragedie" en een "historische fout". "We moeten er het beste van maken", zei hij. "De commissie, samen met EU-onderhandelaar Barnier, beweegt die kant op."

Juncker zei de Britten niet te willen straffen voor de brexit. "We stellen ons niet agressief op wat betreft onze toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk."