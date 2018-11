Meerdere doden gevonden in bedrijfspand in Enschede

In een bedrijfspand in Enschede heeft de politie meerdere doden gevonden. Volgens RTV Oost zou het gaan om twee personen, maar dat heeft de politie niet bevestigd. Ook is er nog niets bekendgemaakt over de doodsoorzaak. Eerder werd gemeld dat het om slachtoffers van een schietpartij zou gaan.

De politie is bezig met een onderzoek in het bedrijfspand aan de Van Leeuwenhoekstraat. Ook worden buurtbewoners gehoord. Er is nog geen verdachte in beeld.

Volgens omwonenden is het al een paar nachten onrustig in de wijk. Er zou vuurwerk worden afgestoken. Ook zouden er afgelopen nacht auto's op hoge snelheid door de straat hebben gereden.