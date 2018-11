Nijmegen gaat Pietenprotesten niet verbieden

Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet mogen zaterdag in Nijmegen demonstreren. Burgemeester Bruls zegt geen problemen te hebben met de protesten tijdens de intocht van Sinterklaas in zijn stad. Hij heeft een voorwaarde: langs de route mag niet worden gedemonstreerd.

Online hebben de organisatie Kick Out Zwarte Piet en de harde kern van voetbalclub NEC aangekondigd te gaan protesteren tijdens de intocht van Sinterklaas in Nijmegen. Geen van die partijen heeft zich gemeld bij de gemeente, maar als dat alsnog gebeurt, wil Bruls graag met ze om de tafel.

Kick Out Zwarte Piet is van plan om op 18 plekken te demonstreren bij lokale intochten. Een van die protesten is dus gepland in Nijmegen.

Leden van de harde kern van NEC roepen nu in appgroepen op om naar een tegendemonstratie te komen, ontdekte De Gelderlander. Zij roepen andere supporters op om sympathisanten van Kick Out Zwarte Piet de stad uit te werken.