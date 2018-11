Geen doorstart MC Slotervaart, Harderwijk kandidaat voor IJsselmeerziekenhuizen

De doorstart van MC Slotervaart gaat niet door. Dat is bevestigd door de voorzitter van de ondernemingsraad van het ziekenhuis in Amsterdam. Daar hebben de curatoren het mislukken van het overleg zojuist bekendgemaakt op een personeelsbijeenkomst.

De curatoren waren de afgelopen dagen in gesprek met een consortium met daarin een aantal aandeelhouders van Cardiologie Centra Nederland. Die wilden gebouwen en een deel van de zorg overnemen.

Het is niet bekend waarop de onderhandelingen zijn stukgelopen.

IJsselmeerziekenhuizen

Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk is de enig overgebleven kandidaat om de MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen. Na het bestuderen van het aanbod van alle geïnteresseerde partijen hebben de curatoren van de failliete ziekenhuizen besloten om alleen met Harderwijk verder te onderhandelen.

Direct na het faillissement vorige maand melden zich diverse kandidaten om de IJsselmeerziekenhuizen of enkele poliklinieken over te nemen. "Gezien het belang van goede zorg in de regio gaat de voorkeur uit naar een potentiële kandidaat die een substantieel deel van de zorg wenst te continueren", schrijven de curatoren.

De verwachting is dat er deze week meer duidelijkheid komt over de toekomst van de ziekenhuizen. Minister Bruins voor Medische Zorg wil een vinger in de pap bij de overname. Hij wil het liefst dat de Spoedeisende Hulp en de acute verloskunde in Lelystad open blijven. Hij heeft vier miljoen euro beschikbaar voor een doorstart.

De afgelopen dagen werd de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen afgebouwd. Morgen moeten de laatste patiënten weg zijn. Als er een akkoord is, wordt een plan gemaakt hoe de zorg weer wordt hervat, melden de curatoren.