Bedreiger Utrechtse burgemeester veroordeeld

Een 58-jarige Utrechter is veroordeeld voor het bedreigen van burgemeester Van Zanen. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk.

In juli belde de man in een periode van elf dagen meerdere keren met gemeenteambtenaren. Hij zou onder meer hebben gedreigd om Van Zanen neer te schieten, meldt RTV Utrecht. Hij uitte daarbij volgens het OM allerlei bedreigingen aan het adres van Van Zanen.

Twee keer bedreigde de Utrechter de burgemeester via de telefooncentrale van de gemeente. Een derde keer is hij naar het gemeentehuis gegaan, waar hij is aangehouden. Ook bij zijn aanhouding bedreigde hij Van Zanen.

Contactverbod

De rechtbank heeft verschillende voorwaarden verbonden aan de celstraf. Zo moet de bedreiger in behandeling, krijgt hij een contactverbod met de burgemeester en krijgt hij reclasseringstoezicht.

De Utrechter zat sinds juli in voorarrest en kwam vorige week vrij.