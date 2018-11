Hoge Raad niet voor dna-afname in alle gevallen

De procureur-generaal van de Hoge Raad stelt een verandering voor in de praktijk om dna-materiaal af te nemen bij veroordeelden. Justitie neemt nu dna af van iedereen die veroordeeld is tot een gevangenisstraf van vier jaar of meer. De procureur-generaal vindt dat het dna-onderzoek alleen nog moet gebeuren bij ernstige gewelds- of zedenmisdrijven.

De procureur-generaal is het hoofd van het parket van de Hoge Raad, met als belangrijkste taak het geven van rechtsadviezen aan het hoogste rechtscollege in het land.

Els Borst

Het op grote schaal afnemen van dna-materiaal is een aanbeveling van de commissie-Hoekstra. Die deed onderzoek naar het opsporingsonderzoek na de gewelddadige dood van voormalig minister en leider van D66 Els Borst. Gebleken was dat tegen de regels in geen celmateriaal was afgenomen van de dader, Bart van U., bij eerdere veroordelingen. Als dat wel was gebeurd, zou dat de opsporing hebben vergemakkelijkt.

Naar aanleiding van het rapport-Hoekstra begon het OM met een inhaalactie door dna af te nemen van alle langer gestraften. Dat komt nu zo'n 25.000 keer per jaar voor.

De procureur-generaal vindt dat de privacy in het geding komt als ook bij zaken als verduistering en valsheid in geschrifte dna wordt afgenomen. Het is nu aan de minister om te bepalen of het afnemen van dna wordt beperkt tot ernstige gewelds- of zedendelicten. De procureur-generaal wijst erop dat het op grote schaal afnemen van dna in eerste instantie bedoeld was om dat soort ernstige misdrijven versneld op te lossen.